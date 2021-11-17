أول ظهور علنى للملكة إليزابيث منذ تغيبها عن مراسم تكريمية لضحايا الحروب

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان مقتضب لقصر باكينجهام، أن صاحبة الجلالة التقت الجنرال السير نيكولاس كارتر فى قصر وندسور اليوم. وبدت فى مشاهد التُقطت خلال اللقاء واقفة وتجرى حديثا رئيس الأركان البريطانى. وكان الوضع الصحى للملكة البالغة من العمر 95 عامًا، قد أثار القلق منذ أن أوصاها أطباؤها بالخلود للراحة، بعد قضاء ليلة فى المستشفى نهاية أكتوبر الماضى، حيث كان من المفترض أن تحضر الأحد من شرفتها مراسم تكريمية لضحايا الحروب، لكن مشاركتها ألغيت فى اللحظات الأخيرة، وبرّر القصر الأمر بإصابتها بآلام فى الظهر.

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