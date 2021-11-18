جدة - نرمين السيد - وقال "سيجال" فى لقاء مع جريدة "وول ستريت جورنال" إن شركة تويتر لا يمكنها حاليا الاستثمار فى الشركات الرقمية أو أى من المشروعات التابعة لها قبل القيام بتغير سياسات الاستثمار الخاصة بها والتى تسمح فقط للشركة بامتلاك أصول أكثر استقرارا مثل الأوراق والسندات المالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير المالى لـ«تويتر»: الاستثمار فى العملات الرقمية ليس له معنى حاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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