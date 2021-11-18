بهجة وأنوثة.. المعطف الوردى أبرز صيحات موضة شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وأضافت المجلة المعنية بـ الموضة والجمال أن المعطف الوردى يتميز بطابع رقيق يمنح شعورا بالسعادة، نظرًا لأن درجات هذا اللون المبهج تسهم فى التخفيف كآبة الأجواء السائدة فى هذا الوقت من كل عام.
وأوضحت "Elle" أن المعطف الوردى يمكن تنسيقه بطرائق متنوعة كارتدائه مع مع قطع تكتسى بالأسود أو الكريمى، للحصول على إطلالة هادئة.
ونصحت المجلة كل من لديها رغبة فى الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، بتنسيق المعطف الوردى مع قطع تتألق بألوان فاقعة كالأصفر الكنارى.
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