مجمد ومجفف ومسحوق.. الجراد طعام جديد على المائدة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن المفوضية الأوروبية أجازت طرح الجراد فى السوق كغذاء، موضحة أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى ذكرت فى بيان أن الجراد المهاجر (لوكوستا ميغراتوريا) سيكون متاحا مجمدا أو مجففا أو مسحوقا، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية.

ويأتى السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن حشرات الجراد البالغة تحتوى على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها، لكنها فى الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.

وكان الاتحاد الأوروبى قد اتخذ فى يونيو الماضى للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع "ديدان الوجبة"، أو يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة كغذاء.

وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الحشرات أغذية مغذية جدا وصحية، نظرا إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

أما الاتحاد الأوروبى فاعتبرها ضمن استراتيجيته "من المزرعة إلى الشوكة" مصدرا بديلا للبروتين يمكن أن يتيح نظاما غذائيا أكثر استدامة.