سناب شات يساعد مستخميه فى إعداد الطعام بـ خاصية جديدة

جدة - نرمين السيد - يتمثل عمل هذه الخاصية فى مسح الطعام ضوئيًا وبعدها يتم إظهار خيارات عديدة من الوصفات، بالإضافة إلى رابط من موقع "ويكيبيديا".
وتعاونت الشركة المشغلة لـ "سناب شات" مع allrecipes.com، من أجل إضافة هذه الخاصية التى بإمكانها التعرف على أكثر من 1200 عنصر وتقترح ما يزيد على 4500 طبق.
وأثبتت نتائج التجارب لهذه الخاصية، قدرتها على مسح الطعام بشكل فورى وتحديد مجموعة من المنتجات المتعلقة بنوع الطعام بشكل صحيح فضلا عن التوصية بالوصفات المناسبة.
ووفقا لـ موقع "إن جادجيت"، فإن هذه الخاصية لا تعمل مع الأطعمة المعبأة، بحسب ما أفادت به "سناب شات".
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