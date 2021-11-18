تعبيرا عن الحب.. شاب يهدى صديقه إناء به 9 آلاف عملة معدنية

جدة - نرمين السيد - وأهدى الشاب صديقه إناء به 9 آلاف و999 عملة معدنية تعبيرا عما يكنه من مشاعر طيبة له.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، فيديو للشاب الصينى أثناء تقديم الهدية، ويبلغ حجمها حوالى 60 كليوجراما.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الهدية تساوى نحو 10 آلاف ياون أى ما يقرب من 1566 دولارا.

وأضافت أن رقم 9 وسيلة فى المناسبات الاجتماعية تدل على حب الآخر وتمنى الخير له.