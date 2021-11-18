معتز عاطف: الاستخدام الصحيح لـ«الفلاشر» يكون عند توقف السيارة لتعطلها

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى معتز عاطف، مقدم برنامج "عربيتك" على الراديو 9090، إنه مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة لابد لكل يمارس قيادة السيارات أن يتوخى الحذر خصوصا من حيث الانتباه الكبير خلال القيادة والابتعاد عن تراكمات المياه على الطرق.





وأشار عاطف إلى أن هناك كثيرًا من الأشخاص عند قيادة السيارة خلال الشبورة يستخدمون خاصية "الفلاشر" أو"أنوار التحذير" خلال سيرهم وهذا يربك من ورائهم من السيارات ومن الممكن أن يحدث اصطدام نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الخاصية. وأوضح عاطف أن الاستخدام الصحيح لخاصية "الفلاشر" يكون عند التوقف على الطريق نتيجة عطل فى السيارة أو أى وللفت انتباه السيارات الأخرى بوجود عطل بالسيارة وضرورة الابتعاد عنها.

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