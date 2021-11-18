للمس الأشياء البعيدة.. «ميتا» تطور قفازات VR

جدة - نرمين السيد - وأشارت ميتا إلى تمكن "Reality Labs" من تطوير قفازات لمسية، تسمح بإعادة إنتاج الأحاسيس مثل الملمس والضغط والاهتزاز فى الواقع الافتراضى، وفقا لـ "سبوتنيك". وأوضحت الشركة اهتمامها لمدة 7 سنوات بتطوير القفاز الجديد، وإمداده بالتقنيات الحديثة المعتمدة على تقنية حركة الهواء من خلال شريحة معالجة تتخصص فى علاج الحركة بدقة عالية. ونجح الفريق البحثى فى تطوير نظام متكامل من المؤثرات المرئية والمسموعة والحسية من خلال تقنيات تسمح بتتبع حركة اليد ذات الدقة العالية، وتساعد النظارات فى محاكاة الحركة الحقيقية لليدين داخل الواقع الافتراضى، وكذلك موضعهما بالنسبة للعناصر الافتراضية بدقة، ليمكن تقديم تجربة واقعية لأكثر درجة ممكنة.

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