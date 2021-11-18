بسبب مرطب الشفاه.. طفلة تدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وتدعى تلك الفتاة "سكارليت أشلى تشينج"، التى نجحت فى جمع منتجات مرطب الشفاه، مع أختها كايلين البالغة 8 سنوات.

وتمكنت الطفلة من جمع عدد ما يصل 3388 منتجا مختلفا سواء الألوان أو التركيبات أو الأنواع أو الأشكال، وفقا لموقع "سنترال أوديتى".

ومثل معظم الأطفال، بدأت سكارليت وأختها فى شراء بلسم الشفاه بعد حصولهما على شفاه جافة، وقد أخبرتهما الجدة عنها، فاتجها من وقتها إلى هواية جمعها بسبب شكلها أو طعمها.