فى 2025.. شركة صينية تخطط لإطلاق خدمة سيارات الأجرة بدون سائق فى 100 مدينة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن روبن لى، الرئيس التنفيذى لشركة بايدو، قوله إن الشركة تريد توسيع تلك الخدمة وتسمى Apollo Go إلى 65 مدينة بحلول عام 2025 ثم 100 مدينة بحلول عام 2030. يأتى إعلان بايدو للسيارات ذاتية القيادة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 31.92 مليار يوان (4.95 مليار دولار) للربع الثالث، وهو ما كان أعلى من توقعات السوق.

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