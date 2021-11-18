بسعر كبير.. هواوى تطرح هاتفا جديدا قابلا للطى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الهاتف الذى يحمل اسم "Collector’s Mate X2" يأتى بطبقة مصنوعة من الزجاج المملوء ببلورات النانو، والتى تساهم فى جعل الشاشة الخارجية أكثر متانة لذا يتم حمايتها من الخدوش.

ويأتى الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena".

ويتمتع بشاشة ن نوع OLED بقياس 8 بوصات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى بطارية ذات قوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ذات مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافى بدقة 12 ميجابيكسل، ووحدة periscope بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجابيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.

كما أن هاتف هواوى الجديد يأتى بسعر 3090 دولار، أى ما يزيد عن 48 ألف جنيه مصرى.