«إنستجرام» تتخلى عن خدمة الرسائل المستقلة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المنصة ستطالب المستخدمين بالعودة إلى التطبيق الرئيسى بدءًا من 23 نوفمبر الجارى، بعد أن قررت إنستجرام التخلى عن الميزة المشابهة لفيسبوك ماسنجر.

وكانت تلك الميزة تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل فى واجهة مراسلة مخصصة خارج التطبيق الرئيسى.

وقالت الشركة إن كل هذه الأدوات ستكون متاحة فى Instagram نفسه بحلول الوقت الذى يتم فيه إيقاف تشغيل ميزة Thread.