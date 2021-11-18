دراسة: العناق لمدة 5 لـ 10 ثوان يشير للأمان وصدق المشاعر

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة التى أجراها علماء بجامعة جولدسميث فى لندن، إلى أن المدة المثالية للعناق هى من 5 لـ 10 ثوان.

وأوضح العلماء تأثير العناق على نفسية الفرد، بعد إجراء تجربة على عدد من المتطوعين معصوبى الأعين، ثم عانقوا نفس الشخص عدة مرات متتالية بطرق مختلفة، على سبيل المثال، عقدوا أذرعهم بطريقة مختلفة أو غيروا وضعيتهم مع الشريك، ثم وصفوا مشاعرهم.

وأظهرت النتائج أن أكثر الأشياء متعة بالنسبة للفرد هو العناق الذى يستمر من خمس إلى عشر ثوان، وأصافت أنها تشير إلى صدق مشاعر الحب.

ووفقا لموقع "medicinenet" يلعب العناق دورا مهما فى محاربة الألم الجسدى، كما يساعد على تخفيف التوتر والقلق وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى تقوية المناعة وزيادة الشعور بالأمان والسعادة والتخلص من الوحدة.