طريقة عمل مكرونة البشاميل لمتبعى الريجيم

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة لتحضير "مكرونة البشاميل" للرجيم ذات الوصفات الخفيفة والشهية وذلك فى وقت قصير.

-المقادير:

نصف كيلو مكرونة مسلوقة.

ربع كيلو لحم مفروم.

6 ملاعق كبيرة من الطحين.

3 أكواب قليلة الدسم من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

ثلث كوب جبن البارميزان المبشور.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

بيضة مخفوقة.

ملح.

فلفل أسود.

-طريقة التحضير:

يجب نخل الطحين فى قدر متوسط، وإضافة كوب من الحليب بشكل تدريجى مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط.

وبعدها إضافة كوبين من الحليب مع جوزة الطيب، ويوضع الخليط على نار متوسطة حتى يتكاثف ويصل للغليان لمدة 10 دقائق، وخلال الغليان توضع البيضة المخفوقة وجبن البارميزان والزبدة والملح والفلفل.

وفى وعاء يتم خفق كوب من البشاميل مع المكرونة وتقسميه إلى نصفين، ويُقسم نصف المكرونة الأول فى صينية وفوقها طبقة من اللحمة المفرومة ولكن النصف الآخر من المكرونة، ويسكب فوقها باقى صوص البشاميل.

وتدخل الصينية فى الفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبى.