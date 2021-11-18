جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة لتحضير "مكرونة البشاميل" للرجيم ذات الوصفات الخفيفة والشهية وذلك فى وقت قصير.
-المقادير:
نصف كيلو مكرونة مسلوقة.
ربع كيلو لحم مفروم.
6 ملاعق كبيرة من الطحين.
3 أكواب قليلة الدسم من الحليب.
ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.
ثلث كوب جبن البارميزان المبشور.
ملعقة صغيرة من الزبدة.
بيضة مخفوقة.
ملح.
فلفل أسود.
-طريقة التحضير:
يجب نخل الطحين فى قدر متوسط، وإضافة كوب من الحليب بشكل تدريجى مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط.
وبعدها إضافة كوبين من الحليب مع جوزة الطيب، ويوضع الخليط على نار متوسطة حتى يتكاثف ويصل للغليان لمدة 10 دقائق، وخلال الغليان توضع البيضة المخفوقة وجبن البارميزان والزبدة والملح والفلفل.
وفى وعاء يتم خفق كوب من البشاميل مع المكرونة وتقسميه إلى نصفين، ويُقسم نصف المكرونة الأول فى صينية وفوقها طبقة من اللحمة المفرومة ولكن النصف الآخر من المكرونة، ويسكب فوقها باقى صوص البشاميل.
وتدخل الصينية فى الفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة البشاميل لمتبعى الريجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.