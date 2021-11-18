سيدة تحرق 3300 دولار خوفا من كورونا

جدة - نرمين السيد - وضعت امرأة 74 عاما، تعمل مديرة ممتلكات عقارية فى إسرائيل، مبلغا من الأوراق النقدية فى وعاء به مادة مبيضة ووضعته فى فرن الميكروويف لتعقيم الأموال، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.





واحترقت الأوراق النقدية التى تبلغ قيمتها 2900 يورو (3300 دولار)، وقالت العجوز، إنها كانت تهدف لتعقيم الأموال التى تسلمتها من أيدى المستأجرين لديها من خلال هذا الإجراء. وأضافت: "أشعر بالذنب الشديد لأن هذا ليس مالى وأنا مواطنة مستقيمة، لم أدمر المال أبدا"، وأرسلت أكثر من 70 ورقة نقدية للبنك، وقامت إدارة العملة بفحص الأوراق النقدية ووجدتها أصلية، وقرر البنك تبديل النقود المحترقة وإعادة نقود سليمة إلى المرأة.

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