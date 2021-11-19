فيديو- لمنع أزواجهن من الشرب.. نساء فى الهند يحطمن متجرا للخمور

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من معارضة السيدات مرتين من قبل، افتتح المتجر فى قرية مسلابورا بمنطقة شيكماجالور، وحسب وسائل إعلام هندية، ذهبت النساء فى البداية إلى مالكى المتجر للتحدث معهم لإغلاقه لكنهم لم يستجيبوا، ما دفع حوالى 50 سيدة من القرى المجاورة لتحطيمه بمساعدة سكان محليين.

وقالت وسائل الإعلام الهندية إن النساء اقتحمن المتجر بالقوة وحطمن الطاولات والكراسى والأثاث، لكن زجاجات الخمر تم نقلها قبل الاقتحام.

ويرجع سبب منعهن لفتح متجر الخمور إلى أن أزواجهن سينفقون كل ما يملكون من مال على الخمور، تاركينهن للفقر.