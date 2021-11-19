أمريكا تحقق فى أنشطة Meta لجذب الأطفال للتسجيل بـ إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وورد فى بيان نشر على موقع المدعية العامة فى ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، أنها تجرى تحقيقات مع المدعين العامين فى عدة ولايات أخرى فى أنشطة شركة Meta، الخاصة بالترويج لموقع "إنستجرام" التابع لها بين الأطفال والشباب، "على الرغم من معرفتها بالأضرار على الصحة البدنية والنفسية" التى تتسبب بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت جيمس أنه "بغض النظر عما إذا كان اسمها "فيسبوك" أو Meta، فإن هذه المواقع للتواصل الاجتماعى خطيرة للغاية".
واتهمت مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرج وشركاته بأنه "يضع الواردات فوق السلامة"، مؤكدة أن التحقيقات تهدف لوضع حد لذلك.
وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت فى سبتمبر الماضى تعليق العمل على تطبيق "إنستغرام كيدز" للأطفال دون 13 عاما، والذى كان عبارة عن نسخة من "إنستغرام" للأطفال.
يذكر أن شركة "فيسبوك" التى تدير عدة مواقع وتطبيقات للتواصل الاجتماعى منها "فيسبوك" و"إنسغرام"، غيرت اسمها إلى Meta مؤخرا.
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