لن يرى فى مصر.. بدء أطول خسوف جزئى للقمر فى القرن الـ21

جدة - نرمين السيد - ولن يتمكن سكان مصر والوطن العربى رؤية ومتابعة هذا الخسوف، الثانى والأخير لعام 2021، حيث سيكون القمر قد غرب تحت الأفق فى ذلك الوقت، ولكن يمكن رؤيته فى دول شمال أوروبا، شرق آسيا، قارة أستراليا، الأمريكتين، المحيط الباسفيكى، المحيط الاطلنطى، المحيط الهندى، والقارة القطبية الشمالية.

وتستغرق مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 6 ساعات ودقيقتين تقريبا، فيما ستدوم مرحلة الخسوف الجزئى 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية، والتى ستبدأ عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحا مع بداية دخول حافة قرص القمر فى ظل الأرض ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهى الحركة الطبيعية له فى مداره حول كوكبنا.

ويتبع ذلك وصول الخسوف ذروته العظمى فى الساعة الـ11 ودقيقتين صباحا، حيث سيكون 97.9 % من قطر القمر فى داخل ظل الأرض وقد يأخذ القمر اللون البرتقالى المحمر الذى يميز عادة الخسوف الكلى، ما سيجعل هذا الخسوف الجزئى حالة استثنائية، أما النسبة الصغيرة المتبقية (2.1%) من الطرف الجنوبى للقمر ستكون خارج ظل الأرض.

وبعد ذلك سينسحب القمر تدريجيا للخروج من ظل الأرض إلى أن ينتهى الخسوف الجزئى وتعود كامل إضاءة قرص القمر فى الساعة 12 و47 دقيقة و4 ثوان، وتنتهى مرحلة الخسوف شبه ظلى للقمر فى نحو الساعة الثانية و3 دقائق و38 ثانية.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أكد أن هذا الخسوف الجزئى للقمر يعد أطول خسوف خلال ال 1000 عام القادمة، وقد حدث الخسوف الجزئى الأخير للقمر الذى امتد لفترة أطول فى 18 فبراير 1440، وستكون المرة القادمة التى تشهد فيها الأرض خسوفا جزئيا للقمر طويل مثل هذا الشهر فى 8 فبراير 2669.

وأوضح المعهد أن دخول قمر نوفمبر فى ظل الأرض يتزامن مع وجوده عند أبعد مسافة له من الأرض (الأوج) مما يسبب نسبيا تباطؤ فى سرعة دوران القمر حول الأرض، هو السبب الرئيسى لطول المدة الزمنية لهذا الخسوف الجزئى للقمر.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد أبوزاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، أن السبب فى اكتساء القمر المخسوف اللون البرتقالى المحمر هو الغلاف الجوى حول الكرة الأرضية، فلو كان هذا الغلاف غير موجود فإن القمر سوف يكون أسود لذلك ستبقى أشعة الشمس غير مباشرة قادرة على الوصول إلى القمر ولكن قبل ذلك عليها المرور خلال الغلاف الجوى الذى يقوم ببعثرة معظم الطيف الأزرق وسيتبقى الطيف البرتقالى والأحمر ويقوم الغلاف الجوى بعد ذلك بجعل ذلك الضوء ينحنى ويصل إلى القمر ما سيجعله يضيء.

وأضاف أن اللون الذى سيأخذه القمر فعليا سيعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة فى الغلاف الجوى ما يعنى أن ذلك متروك للرصد الميدانى للخسوف.

وأشار إلى أنه سيشاهد كذلك ظهور لون أخضر مزرق على إحدى حواف القمر مع وصوله ذروته العظمى والسبب أن الضوء القادم من الشمس عند عبوره أعلى طبقة الستراتوسفير يخترق طبقة الأوزون التى تمتص الضوء الأحمر وسيمر الضوء الأزرق ويصل إلى القمر، وهذا يحدث عادة مع خسوف القمر الكلى ولكنها حالة فريدة ستحدث مع هذا الخسوف الجزئى.

ويحدث خسوف القمر عندما تصطف الشمس والأرض والقمر فى خط مستقيم، بحيث تكون الأرض بين الشمس والقمر وتلقى بظلالها على سطح القمر، ففى كل مرة يدور القمر حول الأرض، فإنه يمر تقريبا مقابل الشمس فى السماء عند وصوله مرحلة البدر المكتمل ولو أن القمر يدور حول الأرض فى نفس المستوى تماما الذى تدور فيه الأرض حول الشمس، فسوف يحدث خسوفا عند اكتمال القمر كل شهر.

يذكر أن الخسوف الجزئى القادم للقمر سيكون فى 28 أكتوبر 2022، فيما ستشهد الكرة الأرضية كسوفا كليا للشمس يوم 4 ديسمبر المقبل ولن يرى فى مصر، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.