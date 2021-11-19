صور - سعر خيالى .. بيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكى فى مزاد عام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار المزادات أن النسخة النادرة من الدستور الأمريكى، كان مقررا لها أن تباع مقابل من 15 إلى 20 مليون دولار، ويتكون من 6 صفحات تتضمن قائمة بمندوبى المؤتمر الدستورى يشهدون على اعتمادها فى 1787 وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذى كان يرأس المؤتمر، موجها للكونجرس.

والوثيقة هى نسخة من أول دستور أمريكى مطبوع بالشكل الذى أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة فى مؤتمر فيلادلفيا عام 1787.

وبيعت هذه النسخة فى آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، واستحوذ عليها الراحل إس هوارد جولدمان، وهو من هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.