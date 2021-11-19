بناء قاعدة معلومات جديدة خاصة بتوحيد الكوريتين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مصدر حكومى قوله، اليوم الجمعة، إن وزارة الوحدة التى تتولى الشؤون بين الكوريتين شكلت فى وقت سابق لجنة داخلية لمشروع نقل المركز.

وأوضح المصدر أن اللجنة اختارت موقعها بالقرب من مركز كوريا الدولى للمعارض فى كويانغج شمال غرب سول، حيث تم تشييده على أرض تبلغ مساحتها حوالى 6611 مترا مربعا، وستكون بمثابة مركز أساسى جديد للتسجيلات التاريخية والمواد الأخرى بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بكوريا الشمالية والوحدة.

وقامت الوزارة بتشغيل مركز المعلومات الخاص بكوريا الشمالية لأكثر من 30 عاما فى مرافق مستأجرة وهو حاليا فى المكتبة الوطنية الكورية فى جنوب سول.