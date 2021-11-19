صور- حالتها خطيرة.. مطربة شهيرة تدخل فى غيبوبة بعد حريق شقتها

جدة - نرمين السيد - وكشف الفريق الطبى المشرف على حالتها الصحية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المطربة حالتها خطيرة ولكنها مستقرة.

ودخلت المطربة فى غيبوبة بعد نقلها إلى المستشفى، مساء أمس، وأصيبت بحروق بنسبة 20٪ فى وجهها، فضلا عن حروق فى رأسها وصدرها بدرجات متفاوتة.

يذكر أن خليبنيكوفا، تعمل ممثلة ومطربة ومقدمة برامج، وهى من مواليد مقاطعة موسكو فى عام 1965.