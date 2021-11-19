صور- بين الأسود والزيتى.. فساتين سهرة تناسب خريف 2022

جدة - نرمين السيد - تسعى دائما الفتيات إلى البحث عن الجديد والمميز فى عالم الموضة، وتحقيقا لمواكبة الموضة العالمية، طرحت دار أزياء شهيرة مجموعتها الجديدة لفساتين سهرة تناسب أجواء خريف 2022.





تشمل المجموعة تصاميم من القطيفة والجلد والقطن والصوف والكشمير، بتصاميم عصرية تواكب خطوط الموضة العالمية. وتنوعت ألوان المجموعة ما بين الأسود والزيتى والأخضر والنبيتى والوردى والبنى المحروق. وتتميز هذه التصاميم ببساطتها وبفتحات جانبية من أمام الساق والظهر، وأغلبها اعتمد على تصاميم فساتين بأكمام.

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