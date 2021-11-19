جدة - نرمين السيد - كأنها قطعة من أوروبا، أناقة فى الملابس، وجمال فى تصميم العمران يظهر بريقه مع تساقط الأمطار.. هذه هى القاهرة فى الثلاثينيات وحتى الخمسينيات، حيث كان للشتاء طبيعة خاصة بين سكان أهلها.





فى الصور التالية، ترصد كيف كان المصريون يعيشون فصل الشتاء فى قاهرة المعز، والإسكندرية، وغيرها من البلدان. وتوضح الصور الأناقة فى الملبس، والاحترام السائد بين المواطنين، وكذلك نظافة الشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشتاء فى مصر زمان.. أناقة فى الملابس ونقاء الشوارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.