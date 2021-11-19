فى هونج كونج.. شركة طيران تفصل 3 طيارين لخرقهم قواعد الحجر الصحى

وقالت الشركة، فى بيان أصدرته، وفق ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، إن "الأفراد المعنيون لم يعودوا يعملون لدى كاثى باسيفيك".
وأشارت الصحيفة إلى أن يشتبه أن الطيارين غادروا غرفهم الفندقية فى ألمانيا.
وأدى اكتشاف الإصابات إلى حجز أكثر من 150 موظفا آخر فى كاثى، بما فى ذلك الطيارون والمضيفون، بالإضافة إلى العديد من أفراد أسرهم ومن تواصلوا معهم إلى منشأة الحجر الصحى الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع.
وسجلت هونج كونج بالكاد أى حالات إصابة محلية بفيروس كورونا فى الأشهر الأخيرة، ولكن السلطات شددت قواعد الحجر الصحى.
وتتبع هونج كونج خطى بكين فى الإبقاء على قيود السفر الصارمة،على عكس الاتجاه العالمى للانفتاح والتعايش مع فيروس كورونا، وتأمل حكومة المدينة أن تقنع القواعد المشددة الصين، مصدرها الرئيسى للنمو الاقتصادى، بفتح حدودها تدريجيا مع هونج كونج.
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