بلا أسنان.. اكتشاف ديناصور فى البرازيل من نوع نادر جدا

جدة - نرمين السيد - وكشف المتحف الوطنى فى ريو دى جانيرو، أن الديناصور الذى عثر على عظامه وأطلق عليه اسم "بيرتاساورا ليوبولديناى"، ويؤكد أنه نوع نادر جدا عبارة عن ثيروبود "بلا أسنان"، ويبلغ طوله مترا واحدا وارتفاعه 80 سنتيمترا.
ورأى العلماء أن عدم توافر أسنان لدى هذا النوع يعد مفاجأة كبيرة تثير أسئلة عدة عن طبيعة نظامه الغذائى، وأكد العلماء أنه لا يستطيع أكل اللحوم وكان يتغذى على الحشائش والنباتات.
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