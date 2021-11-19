الأرصاد تحذر : تقلبات جوية ورعد وبرق خلال الـ 48 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - ووجه أيضاً الخبراء تحذيراً من خطر الصواعق خاصة السواحل الشمالية ومعظم مناطق الدلتا وشمال سيناء، وأكد الخبراء ضرورة الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية وقت وبعد سقوط الأمطار حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف الخبراء ضرورة الابتعاد عن الأعمدة والأشجار أثناء نشاط الرياح الهابطة من السحب الرعدية، وعن قائدى المركبات حذر الخبراء ضرورة القيادة بهدوء وقت هطول الأمطار الغزيرة.



وحذر الخبراء من ضرورة ارتداء الملابس الشتوية نظرا لحدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة العظمى والصغرى، وكشف الخبراء عن تشكل شواهق مائية امام سواحلنا الشمالية ، ربما بعض الزوابع الرملية خاصة شمال سيناء

أيضا قد نشاهد تساقط لحبات البرد بشكل كبير نسبيا خاصة المدن الساحلية وشمال سيناء .



وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة سقوط الامطار :

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16

السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 17

جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 20

شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14

جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السبت 20 نوفمبر:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15

السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16

جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18

شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14

جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.



- الأحد 21 نوفمبر:

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15

السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16

جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18

شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14

جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.