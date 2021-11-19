فيديو.. البحوث الفلكية: العالم شهد اليوم أطول خسوف للقمر فى آخر ألف عام

جدة - نرمين السيد - وأضاف القاضى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الخسوف بدأ فى الثامنة و3 دقائق صباحا واستمر لمدة 6 ساعات ودقيقة وانتهى الساعة الثانية و4 دقائق بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، منوهًا بأن مصر لم تكن محظوظة لعدم رؤية الخسوف.
ونفى ما تترد على مواقع التواصل الاجتماعى بأن أطول خسوف للقمر هو نهاية الكون، لافتًا إلى أن المعهد يفتح أبوابه للجمهور للمتابعة الظواهر الفلكية، مؤكدًا أن الظاهرة الوحيدة التى ينصحون بعد متابعتها بالعين المجرد هى كسوف الشمس.
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