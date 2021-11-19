خمسينة شاى.. لميس جابر تتناول الأمثال الشعبية فى حياة المصريين

جدة - نرمين السيد - وتناولت جابر، بعض الأمثال الشعبية، وقامت بشرح مفرداتها، لمعرفة معنى المثل الحقيقى، ومن بعض الأمثال التى تحدثت عنها: "كثرة العتاب تفرق الأحباب، وقصر الكلام منفعة، وكثر القول دليل على قلة العقل، وعيب الكلام تطويله، وكثر الكلام يعلم الغلط، ومن كثر لغطة كثر سقطه".

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