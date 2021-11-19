تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية التوجيه فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت "رويترز" إن الشركة تستعد لإطلاق السفينة ذاتية التوجيه بمحاذاة الساحل الجنوبى للنرويج، حيث ستقوم بدورها فى تحويل صناعة البلاد إلى صناعة نظيفة.
وستحل السفينة يارا بيركلاند، التى يبلغ طولها 80 مترا، ابتداء من العام المقبل، محل السفينة "لورى هوليج" بين مصنع يارا فى بورسجرون فى جنوب النرويج ومينائها للتصدير فى بريفيك وتبلغ المسافة بينهما على الطريق البرى 14 كيلومترا.
تمتاز السفينة الجديدة بأنها ستقلل السفينة انبعاثات الكربون بمقدار ألف طن سنويا تعادل 40 ألف رحلة بالديزل على الطريق البرى، ومن المتوقع أن تعمل ذاتيا بالكامل خلال عامين.
من جانبه، صرح قال سفاين تور هولستر، الرئيس التنفيذى ليارا إن ذلك يعنى بالنسبة للشركة خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصنعها فى بورسجرون، وهو أحد أكبر مصادر ثانى أكسيد الكربون المنفردة فى النرويج.
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