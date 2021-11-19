جدة - نرمين السيد - قال خالد عزوز لـ "دوت الخليج" إنه كان فى البداية يملك ورشة تضم 4 أو 5 عمال.
وكشف عزوز، عن طريقة صنع العود مشيرا إلى أنه فى البداية يأتى أولا مستوردا من الخارج، ويتم تقطيعه إلى شرائح ذات حجم 3 أو 4 سنتيمترات، وبعدها يبدأ العمال فى ثنيه على النار حتى يُشكل ظهر العود.
أما وجه العود فيأتى مكونا من قطعتين، وبعد تجميعه يتم تحديد النوع المرغوب تصنيعه، ويدخل بعدها مرحلة الليزر، ثم يدخل الوش على القصعة، ثم يتم تركيب الرقبة ويتدخل بعدها النجار لتنظيفه من الـ"غراء"، ثم رشه فى النهاية.
وأشار عزوز لـ "دوت الخليج" إلى أنه يسافر إلى كثير من دول العالم، ويمنح زوجته التى أتقنت مهنة صناعة العود من خلاله، مسؤولية الإشراف على العمال لإخراج العمل على أكمل وجه سواء فى وجوده أو غيابه، مشيرا إلى أن ورشته تتميز بالعناية بكافة مراحل العود وفى النهاية يكون هناك شخص متخصص لضبط صوت العود وفقا للطبقة والنغمة التى يرغبها الزبائن سواء فنانين أو موهوبين.
"أم آدم"، إحدى السيدات العاملات بالورشة، قالت إنها تعمل فى الورشة بحب شديد، مشيرة إلى أن زوجة خالد عزوز تقوم بتعليمها وإرشادها بالصواب والخطأ، لذا تشعر بالألفة هناك وبأن جميع العاملين بالمصنع إخوة وأهل مع بعضهم البعض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - خالد عزوز يشرح مراحل صناعة العود من الألف إلى الياء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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