جوجل يحتفى بيوم الطفل 2021

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جدة - نرمين السيد - ويوم الطفل العالمى هو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة للاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم فى العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.
وقد وقعت الأمم المتحدة فى ذلك الوقت اتفاقية حقوق الطفل التى كان هدفها الأساسى توفير الدعم والحماية للأطفال والتكفل بحقوقهم، وبناءً على ذلك تم تخصيص هذا اليوم ليحتفل النشطاء وكافة الدول بيوم الطفل العالمي، فتقوم اليونيسيف بإطلاق العديد من الفعاليات المميزة ابتهاجاً بالأطفال فى كافة أنحاء العالم كما أنها تقوم بالتعريف عن هذا اليوم.
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