بايدن يعفو عن ديكين روميين

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن: "بدلا من طهى هذين الديكين الروميين سيجرى إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك فى إشارة اللقاحات التى سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع فى وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر فى التقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وكان الديكان يتجولان بحرية فى الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها "فرى بيرد" و"بيرد لاند"، وهى من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفى البيت الأبيض وأطفالهم.