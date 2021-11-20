باكستان ترفع الحظر المفروض على تيك توك للمرة الرابعة

جدة - نرمين السيد - وجاءت الخطوة بعد تأكيدات من خدمة مشاركة المقاطع المصورة الصينية الشهيرة بأنها ستسيطر على انتشار المحتوى غير اللائق.
وهذه هى المرة الرابعة خلال 15 شهرا التى تفرض فيها هيئة الاتصالات الباكستانية هذا الحظر وترفعه.
وحظرت باكستان "تيك توك" الخدمة التى تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب الباكستانيين، لأول مرة فى أكتوبر 2020 بسبب ما وصفته بشكاوى واسعة النطاق حول المحتوى "غير الأخلاقى والفاحش والمبتذل" للخدمة.
وقالت الهيئة إن خدمة "تيك توك" أكدت لباكستان أنها ستحظر أيضا المستخدمين الذين يقومون بتحميل "محتوى غير قانوني".
وتم تنزيل تطبيق الخدمة المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية 39 مليون مرة فى باكستان.
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