الطقس فى مصر.. ملامح المتوقع خلال الأيام المقبلة وأبرز نصائح هيئة الأرصاد

جدة - نرمين السيد - توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس فى مصر

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض السواحل الشمالية للبلاد لحالة من عدم الاستقرار بداية من يوم السبت، تمتد إلى كفر الشيخ والبحيرة، تكون مصحوبة بتساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة إضافة إلى الرعد والبرق، وذلك فى سياق حديثه عن الطقس فى مصر.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الجمعة، أن محافظات الوجه البحرى ستشهد أمطارا متوسطة الشدة رعدية، أما محافظات القاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، أما محافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت، فى سياق حديثها عن الطقس فى مصر أن درجات الحرارة ستنخفض من 3 إلى 4 درجات، لنشعر بالبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وستنشط الرياح، مؤكدة أن اليوم هو ذروة الموجة غير مستقرة فى الأحوال الجوية، لتخف حدة الموجة على بعض المناطق يوم الأحد، وتنحصر الحالة على بعض المناطق الشمالية للبلاد يوم الإثنين.

وعن حالة الطقس فى مصر، لفتت إلى أن السبب وراء حالة عدم الاستقرار هو وجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط بالتزامن منخفض جوى آخر فى طبقات الجو العليا.

نصائح الأرصاد للمواطنين بعد حالة الطقس فى مصر

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار، موضحة أن من سمات عدم الاستقرار، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدى إلى ارتفاع الأمواج.

وتابعت عن الطقس فى مصر: تعتبر هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

وأضافت الهيئة عن حالة الطقس فى مصر: تنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة يوم الأحد المقبل، كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاضًا فى درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغرى أيضًا.

ونصحت الهيئة، بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح، وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

كما نصح الخبراء، بتجنب القيادة بسرعة زائدة على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية نظرا لوجود شبورة مائية، وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحرى وشرق البلاد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

سقوط أمطار وتعطيل دراسة فى بعض المحافظات

ففى محافظة كفرالشيخ سقطت أمطار غزيرة لأول مرة هذا العام، مصحوبة بعواصف رعدية، ووجه جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن والمصالح الحكومية عبر غرفة العمليات الرئيسية بمتابعة الطقس على مدار الساعة، محذرا من التهاون فى تصريف مياه الأمطار من الشوارع لتمهيدها أمام حركة السير .

وتأثرت حركة السيارات على الطريق الدولى الساحلى بين الإسكندرية وبورسعيد نظرا لتراكم كميات من مياه الأمطار على أجزاء من الطريق وخاصة أعلى نفق برج البرلس مما جعل السائقين يخفضون سرعة سياراتهم وخاصة الشاحنات الكبيرة خوفا من انزلاقها على الطريق.

كما تتعرض محافظة دمياط لعاصفة شديدة من الأمطار شملت كافة أنحاء المحافظة، ودفعت المحافظة بعدد كبير من سيارات شفط المياه إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية لشفط المياه وتسيير حركة المرور.

بينما شهدت محافظة الغربية أيضا حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء المحافظة مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين مع انعدام الرؤية على الطرق السريعة.

كما تم تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين، بنطاق محافظات (الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ)، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فيما يستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.