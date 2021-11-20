جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعى "قاوفن-11 03" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-4 بى" فى الساعة 9:51 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وسيستخدم القمر الصناعى، الذى طورته الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، بشكل أساسى فى إجراء المسوحات الأرضية وتخطيط المدن وتأكيد حقوق الأراضى وتصميم شبكات الطرق وتقدير المحاصيل الزراعية والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، ويمثل الإطلاق المهمة رقم 397 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.