الصين تغرِم على بابا وعمالقة تكنولوجيا آخرين لانتهاك مكافحة الاحتكار

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تنظيم السوق فى الصين، اليوم السبت، أنها فرضت غرامة على شركات تكنولوجية عملاقة، من بينها على بابا وبايدو -النظير الصينى لجوجل- لفشلها فى إعلان 43 صفقة تعود إلى عام 2012 للسلطات، قائلة إنها انتهكت تشريعات مكافحة الاحتكار.





وأضافت الهيئة أن الشركات المتورطة فى هذه القضايا سيتم تغريمها 500 ألف يوان صينى (78 ألف دولار تقريبًا) لكل منها، وهو الحد الأقصى بموجب قانون مكافحة الاحتكار الصينى لعام 2008. وشددت الصين قبضتها على منصات الإنترنت، وعكست نهج عدم التدخل فى السابق، موضحة أن الهدف هو تجنب مخاطر إساءة استخدام القوة السوقية لخنق المنافسة وإساءة استخدام بيانات المستهلكين وانتهاك حقوق المستهلك. وكانت أول صفقة مدرجة فى القائمة هى صفقة استحواذ عام 2012 بين بايدو وأحد شركاءها، وكانت أحدثها اتفاقية عام 2021 بين بايدو وشركة السيارات الصينية "جيلى" لإنشاء شركة سيارات تعمل بالطاقة الجديدة.

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