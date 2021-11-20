ناسا تبحث عن أفكار لوضع مفاعل نووى على القمر

جدة - نرمين السيد - تقدمت وكالة ناسا والمختبر الفيدرالى الأعلى للأبحاث النووية فى الولايات المتحدة بطلب لتقديم مقترحات لوضع محطة طاقة انشطار نووى على القمر، بهدف إنشاء مصدر طاقة مستقل عن الشمس للبعثات إلى القمر بحلول نهاية العقد، وذلك بالتعاون مع مختبر أيداهو الوطنى التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.





وقال سيباستيان كوربيسييرو، رئيس مشروع طاقة سطح الانشطار فى المختبر، فى بيان اليوم السبت: "إن توفير نظام موثوق وعالى الطاقة على القمر هو خطوة متقدمة حيوية فى استكشاف الإنسان للفضاء، وتحقيقه فى متناول أيدينا".

وأضاف: "إذا نجحنا فى دعم وجود بشرى مستدام على القمر، فسيكون الهدف التالى هو المريخ... الطاقة السطحية الانشطارية يمكن أن توفر طاقة مستدامة وفيرة بغض النظر عن الظروف البيئية على القمر أو المريخ".

بدوره، قال جيم رويتر، المدير المساعد لإدارة مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، فى بيان: "أتوقع أن تستفيد أنظمة الطاقة السطحية الانشطارية بشكل كبير من خططنا لهياكل الطاقة للقمر والمريخ، بل وتحفز الابتكار للاستخدامات هنا على الأرض".

وسيتم بناء المفاعل على الأرض ثم إرساله إلى القمر.

ويجب أن تشتمل الخطط المقترحة المقدمة لنظام الطاقة السطحية الانشطارية على قلب مفاعل يعمل باليورانيوم، ونظام لتحويل الطاقة النووية إلى طاقة قابلة للاستخدام، ونظام إدارة حرارية للحفاظ على برودة المفاعل، ونظام توزيع يوفر ما لا يقل عن 40 كيلو واط من الطاقة الكهربائية المستمرة لمدة 10 سنوات فى بيئة القمر.