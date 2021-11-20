تليجرام يعلن عن رسائل دعائية لترويج القنوات مع الحفاظ على خصوصية المستخدم

ويقول "تليجرام"، إنه بمجرد طرح هذه الرسائل، والسماح لها بتغطية تكاليف البنية التحتية الأساسية، سيشارك التطبيق إيرادات الإعلانات مع مسؤولى القنوات التى يتم فيها عرض الرسائل الدعائية، التى ستقتصر على 160 حرفًا وتمر بمرحلة الاختبار حاليًا.
وأعلن مؤسس تليجرام والرئيس التنفيذى بافيل دوروف عن إطلاق الرسائل الدعائية عبر منشور على مدونة الشركة، مؤكدا فيها أن الرسائل الدعائية لن تظهر فى قائمة الدردشة أو الدردشات الخاصة أو المجموعات.
وقالت الشركة إن الرسائل الدعائية ستظهر بناءً على موضوع القنوات العامة التى يتم عرضها فيها فقط.
وشدد الرئيس التنفيذى لشركة تليجرام على أنه لن يتم المساس بخصوصية المستخدم بهذه الميزة الجديدة، قائلاً إنه لا يتم استخراج بيانات المستخدم أو تحليلها لعرض الإعلانات.
وأوضح "دوروف": "لن يتم استخدام بيانات المستخدم لاستهداف الإعلانات. فكما هو الحال مع كل ما نقوم به، فإن أولويتنا الرئيسية هى حماية البيانات الخاصة لمستخدمينا، ولهذا، على عكس التطبيقات الأخرى، لن نستخدم البيانات الخاصة لعرض الإعلانات".
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