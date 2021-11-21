صور- للظهور بإطلالة جذابة.. طرق مختلفة لارتداء القميص والبلوفر فى الشتاء

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ومن بين ملابس الشتاء الكلاسيكية "البلوفر والقميص"، وتساعد تلك الإطلالة فى متابعة مرتديتها أبرز صيحات الموضة فى شتاء 2022.
وتتساءل بعض الفتيات حول طريقة ارتداء البلوفر والقميص، للظهور فى إطلالة أنيقة ذات طابع جذاب، ويتحقق ذلك عن طريق:
-ارتداء القميص أسفل البلوفر الفيست:
حيث يمكن من خلالة ارتداء بلوفر ذو رقبة عالية، و أسفله قميص لأجل الحصول على مظهر جذاب، بالإضافة إلى الشعور بالدفء.
-ارتداء القميص أسفل البلوفر مع تنورة أنيقة:
تضيف التنورة على البلوفر والقميص طابع أنيق ومميز، ويمكن الاستعانة به فى السهرات مع حذاء ذو كعب عالى.
-ارتداء البلوفر فوق القميص:
هذه هى الطريقة الأكثر كلاسيكية لارتداء القميص مع البلوفر، والتى نراها منذ سنوات فى عالم الموضة.
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