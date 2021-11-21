حجمه 3 أضعاف «بيج بن».. موعد اقتراب كويكب ضخم من الأرض

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى بلوغ حجم الكويكب ثلاثة أضعاف حجم ساعة بيج بن، ومن المعتقد أن يبلغ عرضه حوالى 984 قدما.

وتحرص وكالة ناسا الفضائية على مراقبة الكويكب، الذى جعله مدرجًا فى قائمة "Close Approach" لوكالة الفضاء.

وحث التقرير على عدم الذعر بالرغم من أن صخرة الفضاء يجب أن تبقى على بعد حوالى 3.5 مليون ميل من الأرض أثناء إطلاقها فى الماضى، كما تعتبر وكالة ناسا أن أى شىء يمر فى نطاق 120 مليون ميل من الأرض هو كائن قريب من الأرض.

وكشفت ناسا عن أن الكويكب 3361 Orpheus سيسافر بسرعة تبلغ 18 ألف ميل فى الساعة، مضيفة إلى أنه من المقرر أن يمر بالأرض اليوم حوالى الساعة 7 مساء بالتوقيت العالمى.