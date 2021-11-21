الأردن يستضيف النسخة السادسة من المنتدى العالمى للتواصل الاجتماعى

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن المنتدى سيناقش التوجهات الجديدة لصناعة المحتوى بما ينسجم والتطورات الجديدة التى أحدثتها جائحة كورونا لضمان الحفاظ على تفاعل ومشاركة الجمهور، إضافة إلى مناقشة أفضل الاستراتيجيات التى تنفذها الشركات العالمية الأكثر نجاحا فى تسويق منتجاتها.
وأشارت (بترا) إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن توزيع جائزة "التواصل الاجتماعى العالمى"، وهى الجائزة الأولى من نوعها عالميا، التى سيتم من خلالها تكريم المؤسسات والعلامات التجارية التى تستخدم منصات التواصل الاجتماعى ضمن خططها التسويقية وتتبع طرقا إبداعية ومحتوى مبتكرا للتواصل مع جمهورها.
ومن أبرز المتحدثين فى المنتدى، وزيرة السياحة الأردنية السابقة سوزان عفانة، ووزير الشباب السابق الدكتور فارس بريزات، أما من خارج الأردن السيناريست والمؤلف الدكتور مدحت العدل، ونائب رئيس شبكة "سى.إن.إن" ومسؤولة الخدمات العربية، كارولين فرج، والإعلامى اللبنانى ريكاردو كرم.
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