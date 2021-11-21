الفضاء الروسية: موسكو وواشنطن تعتزمان إرسال مهمة مشتركة إلى كوكب الزهرة

جدة - نرمين السيد - وقال روزجين فى تصريحات نقلتها، وكالة أنباء "تاس" الروسية: "اتفقنا مع الأمريكيين على مهمة مشتركة إلى كوكب الزهرة، والذى يعتبر تقليديا الكوكب الروسى، حيث هبطت المركبة الفضائية السوفيتية هناك، سنقوم بمهمة هناك تسمى (فينيرا - د) وهى مهمة روسية أمريكية مشتركة".
وأوضح أن هذا العمل المشترك سيساعد فى تبسيط هذه المهمة من وجهة نظر الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، قائلا: "فمن الأسهل حل مثل هذه المشكلات معا، باستخدام مواهب علمائنا وفى نفس الوقت سيكون الأمر أبسط من الناحية الاقتصادية وأكثر موثوقية من حيث تشغيل التكنولوجيا، لذلك فإن الولايات المتحدة مهتمة أيضا بذلك".
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