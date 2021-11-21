«غرزة تطريز وقماش» .. رباب تحيى صناعة «الإيتامين»

جدة - نرمين السيد - "كنت بحب الإيتامين من وأنا صغيرة، وتعلمته من ماما".. هكذا بدأت رباب عفيفى، ربة منزل، حديثها مع "دوت الخليج"، موضحة أن حبها لهذه الصناعة اليدوية كالهواء بالنسبة لها، كما أن وفاة الدتها ترك أثرًا كبيرًا عليها، حتى قررت رباب استعادة قوتها مرة أخرى من جديد، حيث سعت للاحتفاظ بجميع التابلوهات والقطع الفنية التى صنعتها والدتها على مدار سنوات عمرها، وأعادت لها رونقها مرة أخرى.

الإيتامين ثقافة وجمال

قالت رباب عفيفى، إنها تخرجت من كلية الاقتصاد المنزلى، واحترفت فن الإيتامين، حيث إنه من الفنون الجميلة التى يعشقها الكثيرون منذ القدم، وأشارت إلى أنه منذ تخرجها تعلمت فنون التطريز، ولكنها لم تجد هوايتها فيها، وفوجئت بعد وفاة والدتها عشقها لأعمال الإيتامين.

وأضافت أنها تمكنت من تعليم ابنتها "يارا" فن الإيتامين لكى تُكمل الرسالة من بعدها وجعلتها أدمن لجروب "إيتامين رباب"، وهو جروب إلكترونى روداه قرابة 8 آلاف عضو وأغلب رواده من الدول العربية، حيث إنها دشنت الجروب كصدقة جارية على روح والدتها، فتقوم من خلاله تعليم الفتيات والسيدات لفن الإيتامين بالمجان، كما تنشر عليه كل الأعمال بالفيديو والصور.

الأدوات المستخدمة فى صناعة الإيتامين

وتحكى رباب: "الأدوات التى نستخدمها لشغل الإيتامين تتمثل فى القماش ويتوفر بعدة مقاسات، وكلما زاد عدد المربعات فى السنتيمتر الواحد كلما نتج عن ذلك عمل أجمل خصوصًا لو استخدمنا عدد أقل من الخيوط، ومقاساتك تبدأ من رقم " 32- 28- 22- 18 - 16- 14- 11- 8".

وأضاف أن هناك أنواع كثيرة من الخيوط التى تستخدمها منها "الكتن بارلية، والخيوط المولينية دى إم سى، والخيوط الصينية وهى أرخص بكثير، ويصل سعر الشلة إلى 3 جنيهات، عكس الخيوط المولينية بسعر 8 جنيهات للشلة، وهى مرقمة حسب الألوان".

كما يتم استخدام إبرة التطريز، ويكون رأسها محدب وفتحتها كبيرة، إما الباترون فيكون صورة مقسمة إلى مربعات، على شكل ورود، أوحيوانات، أو طيور، أوأشكال هندسية، وتكون ملونة، ويتم تحميلها من الإنترنت، وكل مربع من الباترون يعنى غرزة واحدة على القماش، بالإضافة للمقص وطارة لشد القماش.

أنواع الغرز

وذكرت رباب فى حديثها، أنها تشتغل الإيتامين عن طريق غرزة الإكس أو الغرزة الكاملة "stitch"، وغرزة الإكس Half stitch، وغرزة التحديد Back stitch، والعقدة الفرنسية Knot Stitch، وعند تكبير الباترون بنستخدم الغرزة الثمانية.

وتابعت: "يظهر هذا الفن فى أشكال عديدة منها مفارش السفرة، ولوحات تعلق على الحوائط، ومفارش سرير والوسائد والملابس، وباختصار هو مصدر جمالى رائع لديكور المنزل".

احتراف الكنفاة

قالت رباب إن حرفة الكنفاة، تنقسم إلى 3 أنواع ومنها "الكنفاة المطبوع" تكون رسمتها جاهزة، وألوانها معها كا يوجد فى جانب اللوحة درجات الألوان حتى تطابق الرسمة تمامًا، وعلى الفنانة أن تتبع التطريز حسب اللون المطبوع.



أما النوع الثانى، فهو غير المطبوع وتمثل فى قماش سادة بدون رسومات أو ألوان، ويباع بالمتر ويكون اللون أبيض أوبيج، وأفضل الأنواع منه المستورد الفرنسى والألمانى، ونجد النوع الثالث من الكنفاة وهو "البلاستيك" على شكل مربعات ونصنع منه أشكال على شكل قلب أومثلث، أو بيت، أوحقيبة، ونستخدم خيوط مولونيه، وهى مناسبة للكنفاة وتأتى على شكل شلة وممكن استعمال خيوط الصوف مع مراعاة سُمك الخيط".

‮"الأوبيسون‮".. ‬فن دقة الغرز

لم تتوقف أعمال رباب على الإيتامين والكنفاة، ولكن أيضا احترفت أعمال "الإوبيسون"، وحسب حديثها تعمل بغرزة الربع إكس، والنص إكس، والسراجة قديمًا كانوا بيشتغلوه بالصوف فقط، ولكن الآن يعملون بالخيوط المولونيه DMC مع خيوط الصوف، وأغلبه بـ"العد" بمعنى أن القماش يكون فاضى ونجهز الغرز من "الباترون"، وتُنفذُ على القماش المستورد.

وأوضحت رباب أن الباترون أو الكنفاة إذا كان مطبوعًا بشخصيات، أو طيور، أو ورود أو بيوت، نشتغلها بغرزة "الربع إكس"، أما باقى التابلوه والأرضية بغرزة "النص إكس"، فكلما زادت غرزة "الربع إكس" فى الشغل كلما زادت قيمة الشغل.

وتستخدم أعمال"الإيبسون" فى صالونات الإوبيسون، وتابلوهات مطبوعة أوروبى، والأباجورات، والمرايات، و قاعدات كراسى السفرة، وأيضا "بافوهات" و"بانكت"، و"فوتوهات"، و"كوشنات"، وأشياء آخرى.

أسعار الأعمال

وتحكى تابلوه الطاووس استغرق عمله 8 شهور، حتى يتعدى سعره آلاف الجنيهات، وبالمثل تابلوه روميو وجوليت، تكلف صناعة 1.650 جنيه للتابلوه والخيوط، ولو تم بيعه يتعدى سعره آلاف الجنيهات".

وتابعت :"الستات الكبار أكثر ناس عندهم وعى بشغل الإيتامين، وأحد رواد الجروب أخبرتها بأنها -تحى ميت-، لأن تلك الحرف أوشكت على الانقراض".

تدشين قناة

وقالت رباب عفيفى إنها تلقت طلبات عديدة من دول عربية خصوصًا "العراق وفلسطين والأردن"، لتدشين قناة على اليوتيوب، وتنظيم ورش تدريبية، لتعليم السيدات لتلك الحرف، وإحيائها مرة أخرى، فلا يمر يوم دون أن تعمل "رباب" بحرفتها، وتستغرق قرابة 4 ساعات يوميًا، سواء لأعمال الإيتامين، أوالكنفاة، أو الإيبسون.