للاستمتاع بفوائدها فى الشتاء.. طريقة تحضير شوربة العدس

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الكثير من ربات البيوت فى طهى "شوربة العدس" التى تتمتع بالعديد من الفوائد اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة وزيادة الشعور بالدفء والشعور بالشبع. وتعد "شوربة العدس" من الوصفات السهلة التى يمكن تحضيرها بسرعة، ولإعدادها لـ 3 أفراد نحتاج إلى المقادير المتوفرة فى مطبخك، وهى: -500 جراما من العدس الأصفر. -ملعقة صغيرة من الكركم. -كيس شعيرية. -ملعقة صغيرة من الملح. -2 كوب من الماء. -مكعب مرق الدجاج. -الخبز المحمص. طريقة التحضير: يجب سلق العدس ثم هرسه، وإضافة الشعيرية ومكعب مرق الدجاج والكركم والملح. وتُخلط بعدها المقادير ووضع الماء، ثم تقديمها مع الخبز المحمص.

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