العثور على أسنان قرش الميغالودون المنقرض فى صحراء تشيلى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن بابلو كويلودران، المدير التنفيذى لشركة "أتاكاما للحفريات والتاريخ الطبيعى للبحوث والتقدم" قال: إنه "على الرغم من نهب صائدى الكنوز بالمنطقة، لا تزال لدى الدولة واحدة من أكبر المجموعات العلمية لأسنان الميغالودون فى العالم"، مشيرا إلى أن الميغالودون الذى يعنى اسمه أسنانا كبيرة كان إلى حد بعيد أكبر سمكة قرش على الإطلاق، وهو حيوان مفترس خارق يبلغ طوله ما بين 16 و20 مترًا.



وأضاف: "توجد فى منطقة أتاكاما رواسب أحفورية غير عادية، وفى الساحل، هناك بقايا من الفقاريات البحرية منذ حوالى 8 ملايين سنة فترة النيوجين، مؤكدا أن عمليات التعدين والنهب التى قام بها صائدو الكنوز قد أدت إلى بيع مئات الأسنان من الميغالودون وغيرها من القطع الأثرية التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ فى السوق السوداء.

وتابع كويلودران قائلًا: "على الرغم من أن الحفريات فى تشيلى محمية بموجب القانون، إلا أن واحدة من أكثر المناطق روعة، وهى تشكيل باهيا إنجليسا قد تعرضت للتدمير من خلال عمليات التعدين غير المنظمة والنهب من قبل صائدى الأحافير غير الشرعيين".

وأضاف: "وفقا لإحصائيات غير رسمية، تم العثور على مئات من أسنان الميغالودون وبيعها فى السوق الدولية، وأعيد بعضها إلى متحف الأحافير فى مدينة كالديرا والمتحف التشيلى الوطنى للتاريخ الطبيعى، ولذلك، لدينا بلا شك واحدة من أكبر المجموعات العلمية لأسنان الميغالودون فى العالم".

كشف كويلودران أن العثور على الأسنان يتم لأن مستوى سطح البحر قد تغير على مدى ملايين السنين، ويمكن رؤية ذلك، ليس فقط فى الحفريات البحرية الوفيرة الموجودة فى الرواسب اليوم، ولكن أيضًا فى الجيومورفولوجيا لهذا الجزء من الصحراء، حيث يمكننا رؤية المتنزهات الطبيعية، وهى مدرجات بحرية قديمة تشهد على تباين مستويات البحر".