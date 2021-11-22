صور- وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا.. اعرف قصتها

جدة - نرمين السيد - خيم الحزن الشديد على منصات مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، عقب الإعلان عن وفاة المصرية سلمى الزرقا، والتى اشتُهرت بأنها واحدة من محاربات مرض السرطان اللعين.





سلمى الزرقا هى شابة مصرية من محافظة الإسكندرية، أصيبت بهذا بـ مرض سرطان العظام منذ 6 أعوام، ما تسبب، للأسف، فى بتر ذراعها.. ومنذ نحو 10 أشهر انتكست حالتها بعد مضاعفات إصابتها بـ سرطان لوكيميا الدم وزراعة نخاع عظام.

وفاة سلمى الزرقا

كانت سلمى إحدى محاربات هذا المرض العضال منذ أن أصيبت به، حيث كانت تشارك قصتها وتفاؤلها بالشفاء من خلال كتابات ملهمة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت آخر ما كتبته عبر حسابها على "إنستجرام" يوم 11 نوفمبر الماضى، أنها لم تتناول الطعام منذ 44 يومًا وفقدت حرفيا كل عضلات جسدها، وتتنقل بواسطة كرسى متحرك، وأنها كانت تتغذى عن طريق المحاليل الطبية والعلاج الكيميائى والمضادات الحيوية.. فيما قالت فى منشور آخر يوم الجمعة الماضى: ادعولى.

وتداول رواد السوشيال ميديا موعد ومكان صلاة الجنازة على الفقيدة الشابة، حيث تقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين بـ مسجد المواساة، وسيتم دفن الجثمان بالمنارة، فى محافظة الإسكندرية، ويقام العزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبد المنعم رياض، بعد صلاة المغرب.