جدة - نرمين السيد - ويكشف التحديث الجديد عن أن الشركة تعمل على إشعارات رد فعل الرسائل لنسخة "أندرويد" الخاص به، حيث يعمل واتس آب على تطوير ميزة ردود الفعل على الرسائل منذ بضعة أشهر حتى الآن، والتى تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بنفس الطريقة التى يتفاعلون بها مع المنشورات والتعليقات على تطبيق فيسبوك.
جدير بالذكر، أنه فى السابق لم يكن لدى واتس آب أى خطط لإخطار المستخدمين بردود فعل الرسائل، إلا أن الشركة بدأت فى تطويره للإصدار التجريبى من تطبيق iOS الخاص بها، والآن تعمل أيضًا على توفير نفس الميزة لمستخدمى أندرويد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على خطى فيسبوك.. واتس آب يصدر تحديثا تجريبيا لـ التفاعل مع المنشورات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.