على خطى فيسبوك.. واتس آب يصدر تحديثا تجريبيا لـ التفاعل مع المنشورات

جدة - نرمين السيد - ويكشف التحديث الجديد عن أن الشركة تعمل على إشعارات رد فعل الرسائل لنسخة "أندرويد" الخاص به، حيث يعمل واتس آب على تطوير ميزة ردود الفعل على الرسائل منذ بضعة أشهر حتى الآن، والتى تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بنفس الطريقة التى يتفاعلون بها مع المنشورات والتعليقات على تطبيق فيسبوك.

جدير بالذكر، أنه فى السابق لم يكن لدى واتس آب أى خطط لإخطار المستخدمين بردود فعل الرسائل، إلا أن الشركة بدأت فى تطويره للإصدار التجريبى من تطبيق iOS الخاص بها، والآن تعمل أيضًا على توفير نفس الميزة لمستخدمى أندرويد.