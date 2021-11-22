صور- للتألق فى الشتاء.. أزياء مهمة فى دولابك

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جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الملابس التى تحتل صدارة صيحات موضة الشتاء والتى لا يمكن الاستغناء عنها منها:
-المعاطف القصيرة:
تتمكن المعاطف القصيرة فى السيطرة على صيحات الموضة لشتاء 2022، وتحل محل المعاطف الطويلة.
وينتشر خلال موسم الشتاء 2022 موضة المعاطف القصيرة "الأوفر سايز" والتى تحتاج لتنسيقها مع البنطلونات وخصوصا الجينز الفضفاض.
-الأزياء المتطابقة:
يلقب البعض الأزياء المتطابقة بـ "الماتشينج"، والتى انتشرت مؤخرا بين الفتيات وأصبحت من الإطلالات التى تسيطر على فصل الشتاء، لكونها أنيقة ومريحة.
-المعطف الفرو:
تنتشر المعاطف ذات ياقة أو أكمام مصنوعة من الفرو بين الفتيات أو بأكمله، كما سيطرت على عروض الأزياء المخصصة لفصل الخريف والشتاء، لدورها فى زيادة منح مرتديته المزيد من الأناقة والجاذبية.
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