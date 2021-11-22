قبل طرحه.. مواصفات هواتف Redmi K50 المخصصة للألعاب

جدة - نرمين السيد - وتأتى الهواتف بشاشة كبيرة ذات نوع OLED، ويبلغ قياسها 6.7 بوصة بالإضافة على دقتها التى تبلغ 1080 فى 2400، وفقا لموقع "Gizmochina".

وتتمتع هواتف الألعاب بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعرًا أساسيًا من سونى IMX686 بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، و كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل GalaxyCore GC02M1، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.

وتحتوى الهواتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، كما تقترن بذاكرة تخزين عشوائى 8و6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.