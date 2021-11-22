لا تشفير افتراضى لـ«ماسنجر وإنستجرام» حتى 2023

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أن التأخير له علاقة بسلامة المستخدم عبر التطبيقين، حيث لا تخطط شركة "ميتا" الشركة الأم، لطرح التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا على Messenger وInstagram حتى عام 2023.
وقامت الشركة بدمج محادثات Messenger وInstagram العام الماضى، كجزء من خطتها لإنشاء نظام مراسلة موحد عبر جميع منصاتها.
وعلى الرغم من أن الرسائل عبر Messenger وInstagram يمكن أن تكون مشفرة من طرف إلى طرف، فإن هذا الخيار لا يتم تشغيله افتراضيًا، ومن المحتمل ألا يتم تشغيله حتى وقت ما فى عام 2023، فى حين تدعم منصة واتساب بالفعل التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا.
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